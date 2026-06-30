- "جمعية التضامن الخيرية" وأحدة من أبرز الجمعيات الخيرية في نابلس

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مقر جمعية خيرية في نابلس - "جمعية التضامن الخيرية" وأحدة من أبرز الجمعيات الخيرية في نابلس

نابلس / قيس أبو سمرة / الأناضول

- محافظ نابلس غسان دغلس: الاحتلال سيفشل بسياسة محاربة المؤسسات التي تقدم خدماتها للفقراء والأيتام

- مدير جمعية الإغاثة الطبية بنابلس غسان حمدان: إسرائيل تسعى إلى تجفيف مصادر صمود الفلسطينيين

أغلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنها "تدعم الإرهاب".

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات من الجيش اقتحمت نابلس فجرًا، برفقة آليات عسكرية وشاحنات، وداهمت مقر الجمعية، قبل أن تصادر محتوياته، بما في ذلك المكاتب والأجهزة والمساعدات المخصصة للأسر الفقيرة.

وأضافت أن القوات أغلقت مدخل المبنى، وعلّقت أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاق الجمعية بذريعة "دعم الإرهاب".

وفي تصريح للأناضول عقب تفقده مقر الجمعية، قال محافظ نابلس غسان دغلس إن "الاحتلال سيفشل في سياسته الهادفة إلى محاربة المؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها للفقراء والأيتام".

وأفاد بأن جمعية التضامن لها تاريخ طويل في دعم الأسر المحتاجة، وأن إغلاقها لن يمنع استمرار تقديم المساعدات للمواطنين.

واعتبر دغلس أن استهداف الجمعية يأتي في إطار "سياسة ممنهجة تستهدف صمود الفلسطينيين".

من جانبه، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في نابلس غسان حمدان إن إغلاق الجمعية "ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن استهداف إسرائيلي ممنهج للمؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تسعى إلى تجفيف مصادر صمود الفلسطينيين عبر استهداف المؤسسات الداعمة للفئات المحتاجة، ضمن سياسة تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني ودفع السكان إلى الرحيل".

وأكد حمدان، للأناضول، أن هذه السياسات "لن تنجح، وستتواصل الجهود لحماية دور المؤسسات الأهلية واستمرار عملها".

وتعد جمعية التضامن الخيرية واحدة من أبرز الجمعيات الخيرية في نابلس، وتأسست عام 1956، وحصلت على ترخيصها الأول في العام نفسه، قبل أن تجدد ترخيصها لدى السلطة الفلسطينية عام 1997.

وتقدم الجمعية خدمات لآلاف الأيتام والفقراء، ولها مدارس خاصة.

وفي الشهر الماضي، أغلق الجيش الإسرائيلي مقر جمعية "مديد" الخيرية في نابلس بدعوى "تقديم خدمات لمنظمة غير مشروعة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أغلق الجيش الجمعية الإسلامية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بذريعة مماثلة.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات واعتقالات وإصابات، كما تشهد تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل أكثر من 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 واعتقال نحو 23 ألفاً، وفقًا لمعطيات رسمية.