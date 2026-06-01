الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل الخليل ويفاقم معاناة الفلسطينيين

الخليل / قيس أبو سمرة / الأناضول

أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، الاثنين، معظم مداخل محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

وقال شهود للأناضول إن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل المحافظة بالبوابات الحديدية والسواتر، وأبقت على مخرج واحد فقط، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات على الطرق الرئيسية.

ورصد مراسل الأناضول اضطرار عشرات الفلسطينيين إلى التنقل سيرا على الأقدام بين الحواجز والبوابات المغلقة للوصول إلى أعمالهم أو أماكن دراستهم.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات اقتحام لعدد من أحياء المدينة والبلدات المجاورة، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وقال المواطن بهاء حسين الفروخ للأناضول: "تفاجأنا اليوم بإغلاقات الاحتلال، وهذا يؤثر بشكل كبير على حركة المواطنين والمواصلات".

وأضاف: "المرضى والطلبة الجامعيون والموظفون وأصحاب الأعمال جميعهم يعانون من هذه الإجراءات، والناس يضطرون إلى النزول من عند بوابة والسير إلى بوابة أخرى لمواصلة طريقهم".

وأشار إلى أن الإغلاقات تسببت في تعطيل مصالح المواطنين وإطالة زمن التنقل بين بلدات المحافظة وقراها.

وتشهد الخليل بشكل متكرر إجراءات عسكرية إسرائيلية تشمل إغلاق المداخل والطرق الرئيسية والفرعية، ما يحد من حركة الفلسطينيين ويؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية.



وتشهد الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

