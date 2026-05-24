الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق طرقًا والمستوطنون يتلفون أراض زراعية تزامنًا مع اعتداءات متواصلة للمستوطنين الإسرائيليين

رام الله/ الأناضول

أغلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، طريقًا في أراض زراعية بالضفة الغربية المحتلة، كما أغلق شارعًا رئيسيًا غرب القدس لعدة ساعات، تزامنًا مع اعتداءات متواصلة للمستوطنين الإسرائيليين.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أغلق طريقًا زراعيًا في أراضي الفلسطينيين بقرية عاطوف جنوبي محافظة طوباس شمالي الضفة، ودمّر شبكات مياه خلال عملية التجريف.

وذكرت المصادر، أنه تم إغلاق الطريق بالسواتر الترابية، وتجريف مساحات في محيطه، بهدف شق طريق استيطاني.

وفي هذا السياق، أغلقت القوات الإسرائيلية، شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدّو، شمال غربي القدس، وأعاقت حركة الفلسطينيين وتسببت في أزمة مرورية خانقة بالمنطقة، لا سيما وأن الشارع يربط بين 8 قرى فلسطينية.

من جهة أخرى، أقدم عدد من المستوطنين على إتلاف أراض زراعية فلسطينية، بعد رعي أغنامهم فيها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا أراض زراعية في بلدة نحالين غربي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، ورعوا أغنامهم فيها، ما تسبب في إتلاف أشجار الزيتون ومزروعات أخرى.

وتشهد بلدة نحالين، تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، تشمل منع المزارعين من الوصول لأراضيهم وهدم غرف زراعية وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، 1637 اعتداءً نفذها المستوطنون والقوات الإسرائيلية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، من بينها 1097 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي، في حين نفذ المستوطنون 540 اعتداءً.

وأوضحت الهيئة، أن اعتداءات المستوطنين، بمساعدة الجيش الإسرائيلي، تسببت الشهر الماضي وحده، في اقتلاع وتخريب وتسميم 4 آلاف و414 شجرة في الضفة الغربية.