الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين بانفجار عبوة في جنين

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إصابة ضابطين أحدهما بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الخميس)، وفي أثناء نشاط عملياتي لقوات الجيش في منطقة مدينة جنين وقع انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف: "نتيجة لانفجار العبوة، أُصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، كما أُصيب ضابط صف بجروح طفيفة".

وذكر أنه جرى إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفى دون يذكر تفاصيل، فيما لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن زرع العبوة.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2025 تصعد إسرائيل عملياتها العسكرية في مدن وبلدات ومخيمات شمالي الضفة، لا سيما في محافظتي جنين وطولكرم.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا.