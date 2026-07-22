الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا بينهم 5 سيدات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 سيدات وأسرى محررون و15 عاملا ينحدرون من قطاع غزة، خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 40 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم 5 سيدات من محافظات طوباس وطولكرم (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة اعتُقلوا في محافظة قلقيلية (شمال).

وأشار النادي إلى أن النساء يواجهن "تصاعدا ملحوظا" في سياسات الاستهداف، من خلال حملات الاعتقال المتواصلة، بما يشمل احتجازهن رهائن، واقتحام المنازل ليلا، وإخضاعهن لأساليب تحقيق قاسية، فضلا عن تزايد حالات الاعتقال بذريعة ما تصفه إسرائيل بـ"التحريض" عبر مواقع التواصل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 37 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون وسيدتان و15 عاملا من قطاع غزة.

وأوضح أن حملة الاعتقالات شملت عدة محافظات على النحو الآتي:

في محافظة طولكرم (شمال)، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين، بينهم سيدة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة وبلدة فرعون.

وفي محافظة جنين (شمال)، اعتقلت القوات 6 شبان من بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين.

كما اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة الخليل (جنوب)، و3 آخرين من محافظة بيت لحم (جنوب)، عقب مداهمة منازلهم.

وفي محافظة طوباس (شمال شرق)، اعتقلت شقيقين من بلدة طمون.

وفي بلدة الرام بالشطر الشرقي من مدينة القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وزوجته عقب مداهمة منزلهما.

وأضاف المكتب أن القوات الإسرائيلية اعتقلت كذلك 15 عاملا من قطاع غزة أثناء وجودهم في محافظة قلقيلية (شمال غرب)، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وكان مئات الفلسطينيين من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، ومع إطلاق تل أبيب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإغلاق جميع المعابر، ظل العمال عالقين في مناطق بالضفة الغربية، واعتُقل عدد كبير منهم ورُحّلوا إلى غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن بين المعتقلين أسرى محررين، من دون أن يوضح مكان اعتقالهم.

وأوضح أن حملات الاعتقال اليومية تأتي في إطار سياسة تصعيد مستمرة في الضفة الغربية، وتترافق مع اقتحامات للمنازل وعمليات تفتيش وتخريب واعتداءات على المواطنين.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن حملة الاعتقالات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني، وفق معلومات رسمية.