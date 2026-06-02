الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا بينهم 4 طالبات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 31 فلسطينيا على الأقل خلال حملة مداهمات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 4 طالبات جامعيات.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل 31 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 4 طالبات جامعيات وأسرى محررون".

وذكر أن معظم الاعتقالات جرت في محافظتي طولكرم ونابلس شمالي الضفة، وشملت مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها.

وفي محافظة طولكرم، اعتقل الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينيا، بينهم عدد من الأسرى المحررين، عقب اقتحام المدينة وبلدات ومخيمات في محيطها.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الجيش 10 فلسطينيين خلال اقتحامات طالت قرية صرة وبلدة بيتا جنوبي المدينة، بعد مداهمة منازلهم وإخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

كما اعتقل 4 طالبات جامعيات في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، عقب مداهمة منازلهن وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقل الجيش 4 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في مخيم العروب وبلدة بيت أمر.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات اعتقال يومية ومتصاعدة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيها الطلبة الجامعيون والأسرى المحررون.

وأضاف أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين.

وأسفر هذا التصعيد، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.​​​​​​​​​​​​​​

