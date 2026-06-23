خلال سلسلة اقتحامات نفذها في عدة محافظات، بحسب مكتب إعلام الأسرى..

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بينهم أسرى محررون خلال سلسلة اقتحامات نفذها في عدة محافظات، بحسب مكتب إعلام الأسرى..

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 21 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، في سلسلة اقتحامات نفذها في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان، إن الجيش الإسرائيلي نفذ "حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 مواطنا في الضفة بينهم أسرى محررون".

وجنوبي الضفة، أوضح أن الجيش اقتحم مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل، وداهم عشرات المنازل واحتجز نحو 25 فلسطينيا وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عن معظمهم، فيما أبقى على 6 منهم معتقلين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقل الجيش 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة، بينهم الأسير المحرر مروان محمود فرارجة، أمين سر حركة "فتح" في مخيم عايدة للاجئين.

وشمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا من قرية كفر قليل شرقي مدينة نابلس، واعتقل آخر من بلدة طمون جنوبي محافظة طوباس.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين في محافظة طولكرم بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال الواسعة والمتزامنة في عدة محافظات تعكس "تصعيدا مستمرا في سياسة الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا سيما الأسرى المحررين والنشطاء، عبر الاقتحامات الليلية والتحقيقات الميدانية الجماعية والتنكيل بالمواطنين".

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون.