الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بينهم 5 سيدات وصحفي

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، 20 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم خمس سيدات وصحفي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن عمليات الاعتقال شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أن من بين المعتقلين خمس سيدات هن: جميلة أبو دحو، وجميلة كنعان من رام الله، والأسيرة المحررة ميسر الفقيه، وفاتن حنايشة من نابلس، وعطاف بدر من الخليل، إضافة إلى اعتقال الصحفي حسن عبد الجواد من بيت لحم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مستهدفا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، في إطار سياسة "العقاب الجماعي والانتقام".

وأشار إلى أن النساء يواجهن استهدافاً متصاعداً عبر حملات الاعتقال، بما يشمل الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية للمنازل، وأساليب التحقيق القاسية، إلى جانب تصاعد حالات الاعتقال بذريعة "التحريض" عبر مواقع التواصل.

وأفاد النادي بأن عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 99 أسيرة، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 42 صحفياً وصحفية، بينهم اثنان رهن الإخفاء القسري.

وقال إن عدد حالات الاعتقال منذ أكتوبر 2023 تجاوز 24 ألف حالة، في ظل استمرار استهداف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما فيها النساء والأطفال والأسرى المحررون.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تتخللها عمليات دهم واعتقال وتحقيق ميداني.

ومنذ أكتوبر 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1173 فلسطينياً وإصابة آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبحسب نادي الأسير، اعتقلت إسرائيل منذ ذلك التاريخ أكثر من 765 امرأة فلسطينية، بينهن طفلات ومسنات، في ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.