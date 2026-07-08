رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نحو 20 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة، وأوقف شابًا أصيب برصاص الجنود قرب مدينة بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ عند حاجز "300" العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس.

وأضافت أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، إلا أن الجنود الإسرائيليين أجبروا المسعفين على نقله إلى الحاجز، قبل أن يعتقلوه من داخل سيارة الإسعاف.

وفي سياق متصل، قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) إن القوات الإسرائيلية شنت فجر الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية، طالت أكثر من 20 فلسطينياً، بينهم والد شهيد وأسير محرر.

وأوضح المكتب أن محافظة الخليل، جنوب الضفة، شهدت أكبر حملة باعتقال 11 فلسطينياً، بعد اقتحام عدة أحياء واحتجاز عشرات المواطنين، وتحويل ديوان عائلة الجعبري إلى مركز تحقيق ميداني.

وأضاف أن القوات اعتقلت فلسطينيين اثنين في محافظة قلقيلية شمال غرب الضفة، واثنين في جنين، واثنين في نابلس، إلى جانب أسير محرر من محافظة رام الله، وشاب من محافظة القدس، فضلاً عن المصاب الذي اعتقل عند حاجز "300" في بيت لحم.

وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل استخدام حملات الاعتقال الجماعية والتحقيقات الميدانية بحق الفلسطينيين، بما يشمل الأسرى المحررين وذوي الشهداء".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1179 فلسطينياً وإصابة نحو 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفاً، وفق معطيات رسمية.