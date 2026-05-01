جنود نقلوا الأطفال إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات فورية عن أوضاعهم، حسب مصادر محلية للأناضول

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم 5 أطفال جنود نقلوا الأطفال إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات فورية عن أوضاعهم، حسب مصادر محلية للأناضول

حسني نديم / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 10 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، بالتزامن مع اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن جنودا إسرائيليين اعتقلوا 5 أطفال أثناء جمعهم نباتات برية جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة، عقب تحريض من مستوطنين عليهم.

وأضافت أن الجنود نقلوا الأطفال إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات فورية عن أوضاعهم.

وفي وسط الضفة الغربية، نشر جنود إسرائيليون صورة لعدد من الشبان عقب اعتقالهم من قرية برقا شرقي مدينة رام الله، وفق مراسل الأناضول، حيث ظهر في الصور 5 شبان دون تفاصيل إضافية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم، وبلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله، دون تسجيل اعتقالات أو إصابات.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.