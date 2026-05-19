الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين ويحقق معهم ميدانيا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامه قرية المزرعة الغربية وسط الضفة الغربية المحتلة، ومخيم الفارعة جنوبي طوباس (شمال)، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر إن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية المزرعة الغربية شمال غربي مدينة رام الله، واستولت على منزل الأسير الفلسطيني محمد مصطفى شريتح، وحولته إلى مركز تحقيق ميداني.

وأضافت أن القوات احتجزت عشرات الفلسطينيين داخل المنزل وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، دون أن تتضح حصيلة المعتقلين بشكل نهائي.

وفي طابوس اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة بعدد من الآليات العسكرية عبر حاجزي تياسير وعين شبلي، واستمر الاقتحام نحو خمس ساعات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات المشاة انتشرت في أنحاء المخيم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن القوات الإسرائيلية احتجزت 12 فلسطينيا بينهم سيدة، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في الضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.