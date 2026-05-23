رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي، السبت، عددا من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل طفلين في اقتحامات بالضفة الغربية، وفق منظمة أهلية وإعلام حكومي.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية في بيان، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوة إسرائيلية بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة.

وأضافت أن الجنود "طردوا المزارعين والزوار من سهل دير بلوط، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة في محيط السهل، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالات اختناق بين المواطنين، وسط حالة من التوتر في المنطقة".

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم قرية عنزا جنوب مدينة جنين (شمال)، ودهم عدة منازل وفتشها، و"استولى على مجوهرات وهواتف نقالة".

كما اقتحم الجيش عدة أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة "دون أن يبلغ عن اعتقالات" وفق المصدر نفسه.

ووسط الضفة، ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل طفلين شقيقين في قرية المغيّر شرق مدينة رام الله".

ونقلت عن مرزوق أبو نعيم نائب رئيس مجلس قروي المغيّر، قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت المغير، واعتقلت الشقيقين فتحي (13 عاما) ومحمد عبد الحميد فتحي أبو عليا (15 عاما) وذلك بعد دهم منزلي ذويهما، كما أغلقت مدخل القرية الغربي".

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ ذلك الحين أسفرت عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.

