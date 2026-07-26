الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويخطر بهدم 10 منازل

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول



أصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، مساء الأحد، خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فيما أخطر بهدم 10 منازل ومنشآت شرقي نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع أحد طواقمها من الوصول إلى المصاب داخل مخيم قلنديا.

وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن القنابل تسببت في اندلاع حريق بأشجار معمرة وكثيفة داخل معهد قلنديا للتدريب التقني القريب من المخيم.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية محيط مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط انتشار عسكري في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي بلدة بيت دجن بمحافظة نابلس، سلم الجيش الإسرائيلي فلسطينيين 10 إخطارات بهدم منازل ومنشآت.

ونقلت "وفا" عن نائب رئيس مجلس بيت دجن توفيق الحج محمد قوله إن الإخطارات تستهدف منازل وبركسات وسط البلدة وشرقها، بينها منشأة تستخدم لتربية الدواجن.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عجة في محافظة جنين بآليات مدرعة من طراز "إيتان"، ترافقها قوة من المشاة.

وقالت "وفا" إن الجنود انتشروا في شوارع البلدة واعتلى بعضهم أسطح منازل، دون تسجيل اعتقالات أو إصابات.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن الاقتحامات والإخطارات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وأصيب آلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.