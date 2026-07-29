القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل القرية، ما أدى إلى عزلها عن محيطها

الضفة.. اقتحام إسرائيلي واسع لقرية اللبن الشرقية في نابلس القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل القرية، ما أدى إلى عزلها عن محيطها

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عشرات المنازل.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن أكثر من 50 جنديا إسرائيليا، ترافقهم عدة آليات عسكرية، اقتحموا قرية اللبن الشرقية، ونفذوا عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل، واستجوبوا عددا من الفلسطينيين داخلها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل القرية، ما أدى إلى عزلها عن محيطها.

ولم ترد أنباء عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع إصابات خلال الاقتحام.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.



وزادت وتيرة الانتهاكات والاقتحامات منذ أحداث بلدة تل في نابلس الجمعة، والتي قتل فيها أربعة فلسطينيين وإسرائيليان، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على البلدة، وفق مصادر فلسطينية.

