الضفة.. اعتقال 3 فلسطينيين واحتفال صاخب لمستوطنين بالخليل

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفل، فيما أقام مستوطنون حفلا صاخبا قرب المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين الثلاثة خلال اقتحامه البلدة القديمة.

من جهته، قال الناشط الحقوقي عارف جابر للأناضول، إن مستوطنين نظموا حفلا بمحاذاة المسجد الإبراهيمي، وأضاؤوا جدرانه بأنوار زرقاء احتفاء بذكرى احتلال الخليل عام 1967.

وأضاف جابر أن موسيقى صاخبة صدحت في ساحة المسجد، فيما حملت الإضاءة عبارة "59 عاما على تحرير الخليل".

وبحسب تقرير شهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 91 وقتا خلال أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ عام 1994، قسمت إسرائيل المسجد الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مجزرة ارتكبها مستوطن إسرائيلي في 25 فبراير/ شباط من العام ذاته، وأسفرت عن مقتل 29 مصليا فلسطينيا.

