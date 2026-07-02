الضفة.. اعتقال إسرائيل لطالبين يرفع عدد معتقلي الثانوية إلى 71

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، بارتفاع عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بدء فترة امتحانات الثانوية العامة إلى 71 طالبا وطالبة، وذلك عقب اعتقال طالبين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال النادي، في بيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الطالب ضياء عبد الفتاح جوابرة (18 عاما) من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، عقب مداهمة منزل عائلته فجر الأربعاء، وتفتيشه وتخريب محتوياته، والاعتداء على أفراد أسرته.

وأضاف أن القوات اعتقلت فجر الخميس أيضا الطالب عمرو أسامة ربايعة (18 عاما) من مدينة جنين، بعد اقتحام منزل عائلته.

وأوضح أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلوا خلال فترة الامتحانات ارتفع بذلك إلى 6 طلاب، فيما كان 65 طالبا وطالبة قد اعتقلوا قبل انطلاق الامتحانات، وفق معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 8 يوليو/ تموز الجاري.

واعتبر نادي الأسير أن استهداف طلبة الثانوية العامة يعكس "سياسة ممنهجة تستهدف التعليم الفلسطيني"، وتهدف إلى حرمان الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية، وتحويل فترة الامتحانات إلى حالة من التوتر والضغط عبر الاعتقالات والاقتحامات.

وأشار إلى تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي طالت مختلف الفئات، وفي مقدمتها الطلبة، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات بحق الأسرى داخل السجون.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تحرم الأسرى، ومن بينهم الطلبة المعتقلون، من حقهم في التعليم داخل السجون، لافتا إلى أن إدارة السجون سحبت العديد من الحقوق الأساسية منذ بدء الحرب، في ظل ما وصفه بـ"تصعيد سياسات القمع والتنكيل".

ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل لضمان حماية الطلبة وإنهاء سياسات الاعتقال والتعذيب والحرمان من التعليم، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9400 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 350 طفلا و99 أسيرة، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم.

ومنذ عام 1948، تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية، وترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، رغم القرارات الدولية ذات الصلة.