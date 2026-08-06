الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين وإحراق مساكن بهجوم لمستوطنين جنوب الخليل

رام الله/لبابة ذوقان/ الأناضول

أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء، الأربعاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على خربة الطوبا في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، فيما أُحرقت مساكن خلال الهجوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول، إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات برضوض بينهم 3 إناث إثر اعتداء مستوطنين على عائلات في مسافر يطا"، مشيرة إلى أنه "جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مجموعات من المستوطنين المسلحين "هاجمت خربة الطوبا، واعتدت على السكان، وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين".

وأضافت الوكالة أن الهجوم "أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأهالي، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق جراء الحرائق".

وتشهد منطقة مسافر يطا، تصعيدا متواصلا يتمثل في هدم المنازل والمنشآت، وإخطارات الهدم، واعتداءات المستوطنين، في ظل مساع إسرائيلية لتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​

