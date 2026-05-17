الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين باعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين

رام الله/ الأناضول



أصيب 6 فلسطينيين، الأحد، جراء اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، تزامنا مع قطع 150 شجرة مثمرة بالضفة الغربية، ضمن الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شابا فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي ببلدة بيت أولا شمال غربي الخليل.

وفي قرية المنية جنوب شرقي بيت لحم، أصيب 5 فلسطينيين جراء هجوم شنه مستوطنون على منازل السكان.

وفي تفاصيل الحدث بالقرية، قالت مصادر محلية للأناضول إن المستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل، ما أسفر عن إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة، نقلوا إلى المستشفى.

وفي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في قرية ياسوف شرقي المدينة.

وأكدت مصادر محلية للأناضول أن الأشجار المقطوعة تشمل العنب واللوز والخوخ والزيتون، وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من القرية.

وفي نابلس، تعرض رعاة فلسطينيون لاعتداء من مستوطنين في خربة الطويل قرب عقربا جنوبي المدينة.

وذكرت المصادر أن المستوطنين تعمدوا دهس رأس ماشية أثناء رعيها في المنطقة.

وعلى صعيد الإخطارات بالهدم، أخطرت القوات الإسرائيلية بوقف العمل والبناء في 10 منازل ببلدة بتير غربي بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات رسمية لأصحاب المنازل.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت السلطات الإسرائيلية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، من بينها 37 منزلا مأهولا، إضافة إلى إخطار 21 منشأة بالهدم.

كذلك تسببت اعتداءات المستوطنين، بمساعدة الجيش الإسرائيلي، في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، بحسب الهيئة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.