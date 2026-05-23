الضفة.. إصابة 5 فلسطينيين باعتداءات لمستوطنين إسرائيليين

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أُصيب 5 فلسطينيين، مساء السبت، جراء 3 اعتداءات متفرقة نفذها مستوطنون إسرائيليون بمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى سيدة أُصيبت جراء اعتداء مستوطنين عليها بالضرب وبآلة حادة في بلدة بني نعيم، شرقي محافظة الخليل.

وأضافت الجمعية، في بيان منفصل، أن طواقمها نقلت أيضا إلى المستشفى فلسطينيين اثنين أُصيبا جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في منطقة خلايل اللوز، قرب مدينة بيت لحم.

وجنوب مدينة الخليل، قال الناشط في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، في بلاغ وزعه على الصحفيين، إن مستوطنين هاجموا منزلا فلسطينيا في منطقة مسافر يطا (مجموعة قرى وخرب)، وأصابوا اثنين من سكانه بجروح.

وأوضح أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد موسى شناران، في خربة (قرية صغيرة) واد الرخيم، جنوب مدينة يطا، واعتدوا عليه وعلى عدد من المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابة محمد بجروح في الوجه، وعمر خليل شناران في الرأس، ونُقلا إلى مستشفى يطا الحكومي.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، نفذ المستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ووفق التقرير، تراوحت الاعتداءات بين "العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية".

وتشهد الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.