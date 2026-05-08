الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 2 آخرين خلال اقتحامات إسرائيلية

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، 4 فلسطينيين بالرصاص واعتداءات بالضرب، فيما اعتقل 2 آخرين خلال اقتحامات ومداهمات نفذها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي شمال الضفة الغربية، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى بمدينة طولكرم مصابا تعرض للضرب من قبل الجيش الإسرائيلي، بعد تسلمه من حاجز عناب العسكري شرقي المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المصاب شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، احتجزه الجيش لساعات واعتدى عليه بالضرب أثناء عمله قرب الحاجز، مشيرة إلى أن حالته "مستقرة".

كما أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل شاباً من بلدة عقابا، شمالي مدينة طوباس، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم العسكري شمال جنين.

وأضافت أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية بُرقين، غرب مدينة جنين، وداهمت عددا من المنازل، فيما أغلقت متاجر وطرقا فرعية.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي بيت فوريك وعزموط، شرق مدينة نابلس، وضاحية ذِنابة شرقي مدينة طولكرم.

أما وسط الضفة، فذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها، نقلت إلى المستشفى مصابا بالرصاص الحي في البطن من قرية دورا القرع، شمال مدينة رام الله، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب "وفا"، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي.

أما في جنوب الضفة، فأفادت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بإصابة عاملين فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، دون تفاصيل إضافية.

وأضافت أن الجيش اعتقل راعي أغنام فلسطيني بمنطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، واقتحم بلدة بيت أمر، شمال المدينة، وأجبر أصحاب عدد من المتاجر على إغلاقها.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.