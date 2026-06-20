الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين إسرائيليين واعتقال 5 آخرين

رام الله/ حسني نديم / الأناضول



أصيب 3 فلسطينيين، السبت، جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين آخرين خلال اقتحامات في محافظتي رام الله ونابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على منطقة البدون شرقي سلفيت، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وفي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، بعد اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن المعتقلين هم فؤاد أبو سمرة، وسمحان مصطفى، وعبد الله الطهية، وحسن غريب، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية عبثت بمحتويات المنازل خلال عمليات التفتيش.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب ضياء محمد فطاير، بعد اقتحام منطقة جبل فطاير ومداهمة عدة منازل.

كما أغلقت القوات المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور عبره.

وقالت مصادر محلية إن المدخل الغربي يعد المنفذ الوحيد للقرية حاليا، في ظل استمرار إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية وتصاعد اعتداءات المستوطنين في عدد من محافظات الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيه القدس الشرقية، عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.