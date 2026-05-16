الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين باعتداءات مستوطنين إسرائيليين في الخليل واعتقال عدد من الفلسطينيين في بيت لحم جنوبي الضفة، وفقا لمصادر محلية للأناضول والهلال الأحمر الفلسطيني

حسني نديم/ الأناضول

أصيب 3 فلسطينيين، مساء الجمعة، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت "مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، إثر إطلاق نار من مستوطن في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل".

وأضافت الجمعية، أن طواقمها تعاملت كذلك "مع إصابتين جراء اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في حارة جابر بمدينة الخليل".



وأشارت إلى أنه "تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم (جنوب)، وتمركزت في وسطها، وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت فلسطينيين، دون الإعلان عن هوياتهم أو عددهم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اقتحامات متكررة تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي، تتخللها مداهمات واعتقالات واشتباكات متفرقة، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة، بما في ذلك إطلاق الرصاص والضرب المبرح، ونهب الأرزاق لاسيما رؤوس الأغنام.

ووفقا لمعطيات فلسطينية رسمية،أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين، منذ أكتوبر 2023، عن مقتل 1155 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً.