عشرات الإسرائيليين هاجموا أهالي بلدة أبو فلاح وسط الضفة أثناء توجههم برفقة متضامنين إلى أراضيهم الزراعية

الضفة.. إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم مستوطنين عشرات الإسرائيليين هاجموا أهالي بلدة أبو فلاح وسط الضفة أثناء توجههم برفقة متضامنين إلى أراضيهم الزراعية

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أصيب فلسطينيون ومتضامنون أجانب، الجمعة، جراء هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة أبو فلاح وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الأناضول إن عشرات المستوطنين هاجموا أهالي البلدة شمالي مدينة رام الله أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب.

واعتدى المستوطنون بالضرب على المواطنين والمتضامنين، ورشّوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، دون توفر حصيلة دقيقة حتى الساعة 7:50 ت.غ.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتكرر بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر الجيش والمستوطنين أسفر عن مقتل 1175 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و919 واعتقال نحو 24 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها جماعات صهيونية مسلحة، فيما احتلت بالعام 1967 ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي من مدينة القدس​​​​​​​.​​​​​​​