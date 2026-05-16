الضفة.. إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء لمستوطنين بالخليل والجيش يحظر التجول بعدة أحياء فلسطينية، وفق ناشط محلي للأناضول..

​​​​​​​رام الله/عوض الرجوب/الأناضول



أصيب فلسطينيان في اعتداء نفذه مستوطنون على منازل بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بينما فرض الجيش الإسرائيلي حظر تجول على أحياء فلسطينية بالمدينة، واعتقل فلسطينيا.

وقال عارف جابر، عضو لجنة الدفاع عن الخليل (أهلية حقوقية)، للأناضول، إن "مستوطنين هاجموا ليلة الجمعة/السبت منازل فلسطينيين بعدة أحياء وسط مدينة الخليل، وأصابوا اثنين من سكانها بجراح".

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المدينة عقب اعتداءات المستوطنين، وقامت باعتقال أحد الفلسطينيين.

وأشار جابر إلى أن "جيش الاحتلال فرض اليوم السبت حظر التجول في حارات (أحياء) جابر والسلايمة والجعبري بالمدينة، واعتقل أحد المواطنين واعتدى عليه بالضرب".

وأوضح أن "الاحتلال يمنع السكان من الحركة والتوجه إلى أعمالهم وحتى من التواجد على نوافذ منازلهم".

وأشار إلى إعلانات ينشرها مستوطنون عن احتفالات تستمر أسبوعا في الخليل، مرجحا مزيدا من الإجراءات ضد سكان الأحياء الفلسطينية.

والجمعة، أصيب 3 فلسطينيين، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمحافظة الخليل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اقتحامات متكررة تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي، تتخللها مداهمات واعتقالات واشتباكات متفرقة، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة، بما في ذلك إطلاق الرصاص والضرب المبرح، ونهب الأرزاق لاسيما رؤوس الأغنام.

ووفقا لمعطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين، منذ أكتوبر 2023، عن مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

