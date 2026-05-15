الضفة.. إصابة فلسطينيين أحدهما طفل في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين خلال هجمات في عدة محافظات، وفق إعلام حكومي

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أصيب فلسطينيان أحدهما طفل، مساء الخميس، في اعتداءين لمستوطنين إسرائيليين ضمن سلسلة هجمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين هاجموا عائلة الرجبي المقدسية بالحجارة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك "ما أدى لإصابة طفل في الوجه".

وأضافت الوكالة أن "الطفل محمد نضال الرجبي، أصيب بجروح في الوجه إثر تعرضه لاعتداء بالحجارة من قبل مستعمرين (مستوطنين)".

وشمال غرب المدينة، قالت الوكالة، إن مستوطنين هاجموا قرية بيت إكسا، "واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى إصابة أحدهم".

وأضافت أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية وشرعت باستفزاز الفلسطينيين والاعتداء عليهم، قبل أن تقدم على رش غاز الفلفل صوب عدد منهم، ما أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق وحرقة في الوجه والعينين.

وشمالي الضفة، قالت "وفا" إن مستوطنين هاجموا قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس، "وحاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين، قبل أن يتصدى لهم الشبان ويجبروهم على الفرار".

وجنوبي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين مسلحين هاجموا مزارعين فلسطينيين واعتدوا عليهم في قرية الديرات، بمنطقة مَسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، ثم اقتحمت قوة إسرائيلية القرية واعتقلت أحد المواطنين.

وأردفت أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين في "واد اجحيش" ونكلت بهم ومنعتهم من جمع محاصيلهم الزراعية، عقب اعتداء للمستعمرين على عائلة المواطن إبراهيم نواجعة، وسرقة جزء من محاصيلهم الزراعية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، نفذ المستوطنون 540 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) تراوحت بين "العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية".

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

