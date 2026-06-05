تزامنا مع الهجوم أشعل مستوطنون النيران في أراض شرقي البلدة، ما أدى إلى اندلاع حرائق

الضفة.. إصابة فلسطينيين أحدهما بالرصاص بهجوم مستوطنين على بلدة إذنا تزامنا مع الهجوم أشعل مستوطنون النيران في أراض شرقي البلدة، ما أدى إلى اندلاع حرائق

الخليل / قيس أبو سمرة/ الأناضول

أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة، الجمعة، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء هجوم لمستوطنين على بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، إحداهما بالرصاص في البطن ووصفت بالخطيرة، والأخرى نتيجة اعتداء بالضرب.

وتزامنا مع ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أشعلوا النيران في أراض شرقي بلدة إذنا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وأضافت أن الهجوم تخلله إطلاق رصاص، دون توفر معلومات إضافية بشأن حجم الأضرار.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.