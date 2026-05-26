الضفة.. إصابة طفلين وتخريب ممتلكات فلسطينية بهجمات اسرائيلية بينها اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتخريب سياج وأشجار وكابل كهرباء في مسافر يطا، ومحاولة إحراق محاصيل زراعية شرق نابلس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني..

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أصيب طفلان فلسطينيان، مساء الثلاثاء، وأُتلفت ممتلكات في اقتحام للجيش الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون بمواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، عشية عيد الأضحى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طاقم إسعاف تابعا لها نقل إلى المستشفى طفلا يبلغ 13 عاما، أصيب برصاص مطاطي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، قال الناشط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، إن مستوطنين خربوا سياجا وقطعوا أشجارا في خربة أم الخير.

وأضاف مخامرة، في إفادة للصحفيين، أن المستوطنين اعتدوا على فلسطينيين في المنطقة، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوت باتجاههم.

وأوضح أن الفتى محمد عزيز الهذالين، البالغ 16 عاما، أصيب برضوض وكدمات جراء الاعتداء.

وفي مسافر يطا أيضا، أفاد مخامرة بأن مستوطنين قطعوا كابلا يمد منزلا فلسطينيا بالكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

وشمالي الضفة، قال ناصر اشتية، الناطق الإعلامي باسم مجلس قروي سالم شرق نابلس، إن مستوطنين اقتحموا أراضي القرية وحاولوا إحراق محاصيل زراعية.

وأضاف اشتية، في بيان، أن الاعتداء استهدف محاصيل المزارعين في ذروة موسم الحصاد، مشيرا إلى أن الأهالي تمكنوا من إخماد النيران في بدايتها.



وخلال أبريل/ نيسان الماضي، نفذ مستوطنون 540 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتنوعت الاعتداءات، بحسب التقرير، بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكات، إلى جانب هدم منازل ومنشآت زراعية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، الاثنين.

