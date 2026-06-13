الضفة.. إصابة شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص إسرائيلي
تزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم..
Hosni Nedim
13 يونيو 2026•تحديث: 13 يونيو 2026
الأرشيف
RAMALLAH
غزة/ حسني نديم/ الأناضول
أصيب شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، السبت، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم.
وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم.
[1/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[2/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[3/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[4/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[5/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[6/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[7/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[8/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[9/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[10/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[11/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[12/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[1/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[2/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[3/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[4/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[5/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[6/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[7/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[8/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[9/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[10/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[11/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
[12/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (29 عامًا) من ذوي الإعاقة، أصيب بالرصاص الحي في البطن والرجل عند مدخل بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي محافظة بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب المدينة.
وقالت مصادر أمنية إن القوات الإسرائيلية تمركزت عند مدخل المخيم وفي شارع القدس–الخليل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.
وفي السياق، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، المعروف بمنطقة "النشاش"، وهو الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل.
وبالتزامن، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم طفلان شقيقان من بلدة الزبابدة جنوب جنين، وشاب من مخيم قدورة في رام الله.
كما نفذت القوات عمليات دهم وتفتيش في مدينتي دورا والخليل جنوب الضفة الغربية، واقتحمت بلدات في محافظة طولكرم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي جنوب الخليل، اعترض مستوطن مسلح مركبة فلسطينية عند مدخل منطقة شعب البطم في مسافر يطا، قبل وصول قوات الجيش الإسرائيلي التي صادرت مفاتيح المركبة، وفق مصادر محلية لوكالة الأناضول.
وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف كعابنة في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية الطيبة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.