الضفة.. إصابة شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص إسرائيلي

[1/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[2/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[3/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[4/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[5/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[6/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[7/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[8/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[9/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[10/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[11/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش

[12/12] أصيب فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، كما أصيب شاب من ذوي الإعاقة برصاص الجيش