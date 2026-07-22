الضفة.. إسرائيل تهدم 6 منازل ومنشآت في بيت لحم والقدس
بحسب مصادر محلية
Qais Omar Darwesh Omar
22 يوليو 2026•تحديث: 22 يوليو 2026
RAMALLAH
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات إسرائيلية ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "صبيحة"، قبل أن تهدم أربعة منازل مأهولة بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية وفق اتفاقية "أوسلو 2" الموقعة عام 1995.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتدت على السكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما اعتقلت فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب، وأغلقت المنطقة.
[1/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[2/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[3/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[4/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[5/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[6/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[7/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[8/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[9/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[10/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[11/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[12/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[13/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[14/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[15/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[16/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[17/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[18/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[19/20]
[20/20]
[1/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[2/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[3/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[4/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[5/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[6/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[7/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[8/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[9/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[10/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[11/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[12/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[13/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[14/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[15/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[16/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[17/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[18/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
[19/20]
[20/20]
وأشارت إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قد رفضت في وقت سابق التماسا تقدم به أصحاب المنازل لوقف هدم 14 منزلا في البلدة.
وقال نعيم فنون، أحد أصحاب المنازل المهدمة، للأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزله صباح الأربعاء، وأجبرت أفراد أسرته على مغادرته قبل أن تهدمه.
وأضاف: "هذا البيت يحمل كل ذكرياتي، لكننا سنعيد بناءه بإذن الله"، مشيرا إلى أنه استيقظ على اقتحام القوات الإسرائيلية، ليجد نفسه وأسرته بلا مأوى خلال أقل من ساعة.
من جانبه، قال محمود فنون، والد صاحبة أحد المنازل المهدمة، إن ابنته وزوجها استغرقا نحو 12 عاما في بناء المنزل، قبل أن تهدمه القوات الإسرائيلية خلال أقل من ساعة.
وأضاف للأناضول أن المنزل شُيّد على أرض مملوكة للعائلة ومتوارثة عن الآباء والأجداد، وكان يؤوي خمسة أطفال أصبحوا بلا مأوى بعد عملية الهدم.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت المنزل بما يحتويه من أثاث ومقتنيات، واعتقلت ابنته حنين فنون بعد احتجاجها على عملية الهدم، معتبرا أن ما يجري يمثل "سياسة تهجير وقمع" تستهدف الفلسطينيين.
وفي بلدة زعترة شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني رائد حسن أبو رعية، المؤلف من مدخل وطابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 110 أمتار مربعة، ويؤوي سبعة أفراد.
وقال أبو رعية للأناضول إن القوات الإسرائيلية أخطرته، الثلاثاء، بإخلاء منزله، قبل أن تنفذ عملية الهدم صباح الأربعاء.
وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.
وقال نصري تيم، صاحب المغسلة، للأناضول، إن القوات الإسرائيلية "هدمت مغسلتي رغم استكمالي الأوراق اللازمة للحصول على الترخيص، ودون سابق إنذار".
وأضاف: "معي الأوراق الخاصة بالترخيص، لكنهم جاءوا صباحا وهدموا المغسلة دون سابق إنذار"، معتبرا أن الهدف من ذلك "التضييق على الفلسطينيين".
ولم تُسجل مواجهات أو اعتقالات خلال عملية الهدم في رافات، وفق المصادر ذاتها.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، هدم الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.
وتقول الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية تسببت خلال عام 2025 في نزوح أكثر من ألف و700 فلسطيني.
ويقول الفلسطينيون إن عمليات الهدم، إلى جانب اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بما يشمل القتل وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، تهدف إلى تهجيرهم قسرا وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.