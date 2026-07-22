[1/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[2/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[3/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[4/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[5/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[6/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[7/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[8/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[9/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[10/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[11/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[12/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[13/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[14/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[15/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[16/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[17/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

[18/20] هدمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، ستة منازل مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وبلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص. وفي بلدة رافات شمال غربي القدس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات البلدة عبر بوابة الجدار الشرقية في قرية قلنديا، قبل أن تهدم منزلا ومغسلة، وتدمر مركبات ومزرعتين للمواشي قرب مفترق البلدة، وفق مصادر محلية.

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