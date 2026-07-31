الضفة.. إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين ومستوطنون يقطعون خط مياه رئيسيا

حسني نديم/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 4 فلسطينيين من محافظتي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وقلقيلية شمالها، في حين قطع مستوطنون إسرائيليون خط مياه رئيسيا في القدس الشرقية المحتلة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، أحدهما من بلدة يطا والآخر من بلدة بيت أمر شمالي المحافظة، وفق مصادر محلية للأناضول.

أما في محافظة قلقيلية، فقال مصدر محلي لمراسل الأناضول إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وجنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه شبان فلسطينيين في منطقة "العرمة" ببلدة بيتا، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ مستوطنون جولات استفزازية على أطراف بلدة دوما جنوب شرق نابلس.

وفي منطقة الخان الأحمر، شرقي القدس الشرقية المحتلة، قطع مستوطنون خط مياه رئيسيا، ما أدى إلى حرمان سكان تجمعات "المهتوش" و"العراعرة" و"التبنة" البدوية من مياه الشرب والري.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تستهدف التجمعات البدوية شرقي القدس، بهدف التضييق على السكان ودفعهم إلى الرحيل قسرا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة، رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي خلال اقتحامهم منطقة الخربة غربي قرية دير عمار، غرب المدينة، بحسب مصادر محلية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في عمليات اقتحام ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية، يتخللها قتل فلسطينيين واعتقالهم، وتدمير منازل وإخلاؤها.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.