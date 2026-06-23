الجيش أجبره على الظهور في فيديو على "تلغرام" يطلب من متابعي مجموعته بمغادرتها فورا وإلا تعرضوا للاعتقال

الضفة.. إسرائيل تعتقل فلسطينيا يتابع اقتحامات الجيش عبر "تلغرام" الجيش أجبره على الظهور في فيديو على "تلغرام" يطلب من متابعي مجموعته بمغادرتها فورا وإلا تعرضوا للاعتقال

جنين / قيس أبو سمرة / الأناضول

أظهر فيديو متداول منذ مساء الاثنين، فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بعد اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي، على خلفية رصد ومتابعة اقتحامات القوات الإسرائيلية للمدينة عبر مجموعة على منصة "تلغرام".

وظهر الفلسطيني وهو من قرية عربونة شرقي محافظة جنين في الفيديو جالسا على مقعد في مكان عام وحوله جنديان إسرائيليان يصوبان فوهتي بندقيتيهما نحوه، ويصوره ثالث يُدعى "الكابتن يوسف"، وفق ما ورد في المقطع.

وتحت التهديد، أجبر الجيش المواطن الفلسطيني على توجيه رسالة إلى متابعي مجموعته، قال فيها إن الجيش وصل منزله واعتقله، داعيا متابعيها إلى مغادرتها، محذرا من اعتقال الجيش لكل من يبقى بها.​​​​​​​

وسُمع في المقطع مقاطعة العسكري الإسرائيلي الذي شرع بتصويره، مرارا، محاولا تلقينه التحذير، قبل أن يظهر تسجيل صوتي للكابتن يوسف يقول فيه: "أنا أعرف كل واحد في المجموعة، وكل من صوّر الجيش أو ضايق الجيش"، مضيفا: "نصل إلى كل من يتعدى علينا".

ودعا المتحدث أعضاء المجموعة إلى مغادرتها، قائلا: "أنصح كل فرد في هذه المجموعة أن يخرج منها للحفاظ على سلامته وسلامة عائلته".

وأضاف أن مدير المجموعة "معنا الآن ونحقق معه"، وفق التسجيل الصوتي المتداول.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجيش اعتقل الشاب من قرية عربونة، قبل أن يجبره على الظهور في تسجيل مصور جرى نشره على مجموعة محلية عبر تطبيق "تلغرام".

وبحسب المصادر، فإن الشاب المعتقل كان يدير المجموعة التي يتابع عبرها أهالي المنطقة تحركات الجيش الإسرائيلي واقتحاماته للقرى والبلدات.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعة.

ويتابع فلسطينيون في الضفة الغربية عبر مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي تحركات الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحامات والمداهمات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات.

ويأتي اعتقال الفلسطيني ضمن حملات التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الضفة عبر الجيش والمستوطنين، والذي أسفر من أكتوبر 2023 عن مقتل 1173 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.