الضفة.. إسرائيل تعتقل راعيا ومستوطنون يعتدون على عمال فلسطينيين وفق ما أفادت به مصادر محلية للأناضول..

رام الله/ الأناضول

اعتقلت قوات إسرائيلية راعيا فلسطينيا، الأحد، وجرفت أراضي زراعية، بينما اعتدى مستوطنون على عمال فلسطينيين، في جنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت راعيا من أرضه في منطقة وادي أبو شبان بمحافظة الخليل جنوبي الضفة.

ووسط الضفة، شرعت جرافات إسرائيلية باقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ زراعية في منطقة بطن الحلاوة شمال مدينة رام الله، وذلك لضمها لصالح بؤرة استيطانية أقيمت قبل نحو عامين في تلك المنطقة، وفق ما ذكرته مصادر محلية للأناضول.

وأفادت المصادر بأن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا بالضرب على عمال بناء فلسطينيين في قرية جلجليا شمال رام الله، وأجبروهم على مغادرة مكان عملهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذّت القوات الإسرائيلية 1108 اعتداءات خلال شهر مايو/ أيار الماضي، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عبر الجيش والمستوطنين عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.

