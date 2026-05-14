الضفة.. إسرائيل تشرع في بناء استيطاني فوق مبنى بلدية الخليل التاريخي المبنى مغلق بأمر عسكري إسرائيلي منذ سنوات ويُعد من المعالم التاريخية والوطنية المهمة في البلدة القديمة المصنّفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو"، وفق بيان لبلدية الخليل

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ أعمال بناء استيطاني فوق مبنى بلدية الخليل التاريخي داخل البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية الخليل في بيان، الخميس، إن جهات إسرائيلية (لم تسمها) شرعت في أعمال فوق سطح مبنى مقرها القديم في منطقة "عين العسكر" داخل البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

واعتبرت أن هذه الأعمال تهدف إلى "فرض أمر واقع جديد مخالف للقوانين المحلية والدولية"، مؤكدة أنها "تأتي في إطار سياسة التغوّل الاستيطاني المتواصلة بحق مدينة الخليل ومقدساتها ومبانيها التاريخية".

وأوضحت أن مبنى بلدية الخليل القديم مغلق بأمر عسكري إسرائيلي منذ سنوات، ويُعد من المعالم التاريخية والوطنية المهمة في البلدة القديمة المصنّفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو".

وشددت البلدية على أن "أي تغيير أو اعتداء على المبنى، يشكل انتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني".

وناشدت المؤسسات المحلية والدولية والجهات الحقوقية والإنسانية التدخل بـ"الفوري لوقف هذا الاعتداء، ومنع محاولات فرض واقع جديد يستهدف الهوية التاريخية والحضارية للبلدة القديمة".

وأعلنت أنها ستتابع القضية عبر كافة المسارات القانونية المحلية والدولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 يناير/ كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها بما ذلك المسجد الإبراهيمي (H2).

وفي2017 سجلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي، على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر".

