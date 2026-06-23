الضفة.. إسرائيل تداهم نابلس ومستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري قوات الجيش انسحبت لاحقا، وفق مصادر محلية..

نابلس/ قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وانتشر في محيط البلدة القديمة والأسواق التجارية.



فيما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين موقعا أثريا في بلدة سبسطية شمال غرب المدينة تحت حماية الجيش، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأفادت المصادر بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحم مدينة نابلس، ترافقها فرق مشاة انتشرت في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية تجوّلت في البلدة القديمة قبل أن تنسحب، دون تنفيذ اعتقالات.

وفي بلدة سبسطية، قال رئيس البلدية محمد عازم، للأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط انتشار مكثف لقوات الجيش لتأمين الاقتحام.

وتشهد مدينة نابلس اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها عمليات دهم وانتشار عسكري في الأحياء السكنية والبلدة القديمة، فيما تتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متواصلة من المستوطنين وقوات الجيش، خاصة في المنطقة الأثرية.

ويقول الفلسطينيون إن الاقتحامات المتكررة للموقع التاريخي تأتي في إطار محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة عليه وطمس هويته الفلسطينية.

فيما يرون أن الاقتحامات العسكرية المتواصلة بمدينة نابلس تشكل جزءا من سياسة التضييق المستمرة على السكان شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر الجيش والمستوطنين أسفر عن مقتل 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 واعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهّد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.