الضفة.. إسرائيل تخطر مدرسة فلسطينية بالهدم خلال 14 يوما المدير بمديرية التربية والتعليم جبريل دبابسة قال للأناضول إن 10 مدارس إضافية تواجه خطر تلقي إخطارات بالهدم

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أخطرت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، بهدم مدرسة فلسطينية بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن الإخطار بهدم مدرسة "الرفاعية التحدي الأساسية 1" يمثل "تصعيداً خطيراً" واستمراراً للاستهداف الممنهج لقطاع التعليم.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية الحق في التعليم الآمن، معتبرة أن قرار الهدم يأتي ضمن الانتهاكات المتواصلة للحق في التعليم، ويهدد نحو 200 طالب وطالبة ممن يدرسون في المدرسة.

وأوضحت أن تنفيذ قرار الهدم سيحرم الطلاب من برامج تعليمية وترفيهية وأنشطة دعم نفسي واجتماعي تُنفذ عادة خلال العطلة الصيفية.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة بمديرية تربية وتعليم مدينة يَطَّا، جبريل دبابسة، إن المدرسة تقع جنوب قرية الديرات شرقي يطا، وتتبع إدارياً لبلدية خلة المية.

وأضاف للأناضول، أن مدرسة الرفاعية أُنشئت بالعام 2016، وتستقبل حالياً نحو 200 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الصف السابع الأساسي.



وأشار دبابسة إلى أن إخطار الهدم يضع مستقبل الطلاب الدراسي أمام تحديات كبيرة ويهدد استمرار العملية التعليمية في المنطقة.

وأفاد بأن استهداف الاحتلال لا يقتصر على مدرسة الرفاعية، بل يشمل مدارس أخرى في التجمعات السكانية شرقي يطا.



وحذّر من أن نحو عشر مدارس إضافية تواجه خطر تلقي إخطارات بالهدم أو تنفيذها في أي وقت، ما يهدد العملية التعليمية لنحو ألف طالب وطالبة.

وأكد أن الجهات الرسمية والأهالي متمسكون بمواصلة التعليم رغم إجراءات الاحتلال، مشدداً على أن قرار الهدم "لن يثنينا عن متابعة التعليم"، وأن الدوام المدرسي سيستمر حتى في حال تنفيذ عملية الهدم.

وأشار إلى أن إخطار المدرسة يأتي ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية عبر أوامر الهدم ووقف البناء، في محاولة للتضييق على التجمعات الفلسطينية، وحرمان الطلاب من حقهم بالتعليم، في انتهاك للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية أثناء النزاعات والاحتلال.