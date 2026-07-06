الضفة.. أكثر من 11 ألف اعتداء إسرائيلي بالنصف الأول من 2026 هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في تقرير: - شملت مصادرة أراض وتوسعة استيطانية وتهجيرا قسريا وإعدامات ميدانية وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في تقرير: - شملت مصادرة أراض وتوسعة استيطانية وتهجيرا قسريا وإعدامات ميدانية وتجريف أراض واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات

- الجيش الإسرائيلي والمستوطنون تسببوا بقطع أو إتلاف 45 ألفا و195 شجرة، بينها 26 ألفا و395 شجرة زيتون

- الحكومة الإسرائيلية أقرت إنشاء 34 مستوطنة جديدة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها منذ تشكيلها إلى 103 مستوطنات

- سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين، عبر أوامر عسكرية وإعلانات "أراضي دولة" وأوامر استملاك

- المعطيات تظهر انتقال المشروع الاستيطاني إلى مرحلة "إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية" وتحويل الضم إلى واقع ميداني وإداري

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 11 ألفًا و74 اعتداءً في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في تقرير وصل الأناضول، أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل ما وصفه بتصاعد غير مسبوق في الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن الاعتداءات شملت مصادرة أراضٍ، وتوسعة استيطانية، وتهجيرًا قسريًا، وإعدامات ميدانية، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، ومصادرة ممتلكات، وفرض إغلاقات وحواجز.

وأشار شعبان إلى أن محافظة الخليل (جنوب) سجلت أعلى عدد من الاعتداءات بواقع 2224 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة (وسط) بـ2175 اعتداء، ثم نابلس (شمال) بـ2095 اعتداء، وبيت لحم (جنوب) بـ1137 اعتداء.

وأوضح أن المستوطنين الإسرائيليين ارتكبوا 3488 اعتداءً خلال الفترة ذاتها، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية، أسفرت عن مقتل 17 مواطنًا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا.

وأشار شعبان إلى أن اعتداءات المستوطنين ألحقت أضرارًا بـ26 تجمعًا بدويًا، وأدت إلى تهجير 18 تجمعًا بشكل كامل و8 تجمعات بشكل جزئي منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد بأن المستوطنين أقاموا 42 بؤرة استيطانية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، غالبيتها رعوية، بينها أربع بؤر أقيمت في مناطق مصنفة "ب" وفق "اتفاق أوسلو 2".

وبموجب اتفاق "أوسلو 2" لعام 1995، تخضع المنطقة "باء" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.

وأضاف شعبان أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تسببوا في قطع أو إتلاف 45 ألفًا و195 شجرة، بينها 26 ألفًا و395 شجرة زيتون، في محافظات الخليل وجنين ورام الله ونابلس.

وأضاف أن سلطات الاحتلال درست أو صادقت خلال تلك الفترة على 113 مخططًا هيكليًا لتوسعة مستوطنات أو إقامة أخرى جديدة، تشمل أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت إنشاء 34 مستوطنة جديدة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها منذ تشكيلها أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 103 مستوطنات.

وبحسب التقرير، صادرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها أكثر من 4379 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، عبر أوامر عسكرية وإعلانات "أراضي دولة" وأوامر استملاك.

كما نفذت 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وأثرت على 923 فلسطينيًا، بينهم 546 طفلًا و431 امرأة، إضافة إلى إصدار 254 إخطارًا جديدًا بالهدم، وفق التقرير.

وشدد شعبان على أن هذه المعطيات تُظهر انتقال المشروع الاستيطاني إلى مرحلة "إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية".

وأضاف أن هذا يحدث "ضمن سياسة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتحويل الضم إلى واقع ميداني وإداري".

وحذر الفلسطينيون من أن تلك الاعتداءات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية رسميًا إليها، ما يعني القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي العام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية وترفض الانسحاب منها.