الصليب الأحمر اللبناني يعثر على جثة سوري قتل بغارة إسرائيلية في شبعا إضافة إلى شاب مصاب حالته خطيرة..

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

عثر فريق من الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، على شابين سوريين، أحدهما قتيل والآخر مصاب بجروح خطيرة، في منطقة جبلية وعرة عند أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان، وذلك إثر تعرضهما لغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، نقلاً عن مسؤول محلي رفض الكشف عن هويته، بأنه جرى العثور على الشابين خلال عمليات بحث ومسح ميداني نُفذت بدعم من أبناء البلدة وعدد من سكان بلدة عين جرفا ذات الغالبية الدرزية ومشايخها.

وذكر المصدر أن عمليات البحث تركزت في المنطقة الجبلية المحاذية للبلدة، حيث تم العثور على الشابين بعد عمليات تمشيط ميدانية في منطقة وُصفت بأنها وعرة التضاريس وصعبة الوصول.

ووفق مراسل الأناضول، عُثر على جثة الشاب راضي محمد السقعان، البالغ من العمر 20 عاماً، في موقع الحادث، فيما عُثر على الشاب الآخر أحمد عبد الله حديد مصاباً بجروح وُصفت بالخطيرة.

وأشار المصدر إلى أن الشابين كانا قد تعرضا لغارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة في وقت سابق في المنطقة.

وعقب العثور عليهما، تولى فريق من الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى راشيا الحكومي في البقاع الغربي، حيث أُدخل المصاب إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة، بحسب الوكالة.

وبشكل شبه يومي، يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدات وقرى لبنانية، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي عدواناً واسعاً على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى موجات نزوح كبيرة، وفق معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الأراضي اللبنانية.