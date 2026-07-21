الصليب الأحمر: إصابة مسعفَين بانفجار لغم في زوطر الشرقية جنوبي لبنان

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



أُصيب مسعفان من الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي أثناء تنفيذ مهمة إنسانية في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، فيما تعرضت سيارة إسعاف لأضرار جسيمة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، إن إحدى سيارات الإسعاف التابعة له تعرضت لانفجار لغم أرضي في بلدة زوطر الشرقية أثناء تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين وإلحاق أضرار جسيمة بالسيارة.

وأضاف أن المهمة نُفذت بعد استكمال إجراءات التنسيق اللازمة مع الجهات المعنية لضمان الوصول الآمن إلى المنطقة.

وأوضح أن فرقه تعمل بالتنسيق مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني والجهات المختصة على تأمين المنطقة، بعد تبيّن أنها تحتوي على ألغام ومخلفات حربية غير منفجرة، بما يتيح الوصول الآمن إلى المسعفين وإجلاءهم.

وتجاور بلدة زوطر الشرقية، في قضاء النبطية، بلدة زوطر الغربية، التي أعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية فيها عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

​​​​​​​وتقع هاتين البلدتين شمال نهر الليطاني، وهي ضمن المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من "صيغة الإطار" الموقعة في 26 يونيو/ حزيران الماضي بين لبنان وإسرائيل.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.