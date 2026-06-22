وزير الخارجية الأردني كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في عمان..

الصفدي: دعم عربي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وزير الخارجية الأردني كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في عمان..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الدول العربية تدعم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو إلى التوصل إلى حل شامل يحترم سيادة دول المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحسب ما أوردته قناة "المملكة" الرسمية، وذلك عقب اختتام أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في العاصمة عمّان.

إيران

وقال الصفدي إن وزراء الخارجية العرب رحبوا بمذكرة التفاهم التي وُقعت بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدوا دعمهم لها، وضرورة المضي في المفاوضات الجارية في سويسرا وصولًا إلى حل شامل للأزمة يعالج أسباب التوتر التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة معالجة جذور التوتر، واحترام سيادة الدول العربية، ورفض التدخل في شؤونها أو المساس بأمنها، مشيرًا إلى إدانة الدول العربية للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وأكد الصفدي أهمية عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، والعمل المشترك لضمان عدم تجددها، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التصعيد.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي حربًا على إيران، ردّت خلالها طهران بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وعُقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان البلدين في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات.

فلسطين

وفي ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قال الصفدي إن الإجراءات الإسرائيلية غير شرعية وتقوض حل الدولتين، وتنسف فرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدول العربية.

وشدد على أن "السلام العادل يتحقق عبر تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن هناك توافقًا واضحًا بين الوزراء العرب على ضرورة وقف هذه الإجراءات.

وتابع: "العالم أجمع يجمع على أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل، بينما ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يوميًا يقوض الأسس التي يقوم عليها هذا الحل".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن مقتل 1173 فلسطينيًا وإصابة 12 ألفًا و666 آخرين، واعتقال نحو 23 ألفًا، وتهجير 33 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

لبنان

وفي الشأن اللبناني، أدان الصفدي العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا ضرورة احترام وقف إطلاق النار.

ودعا إلى وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان في جهوده لحماية أمنه واستقراره، ودعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيه وضمان حصرية السلاح بيد الدولة.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن بندًا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

سوريا

كما تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الصفدي وقوف الدول العربية إلى جانب سوريا في جهود إعادة بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وعبر عن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومحاولات العبث بأمنها واستقرارها.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي السيادة السورية، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي تتخللها عمليات تفتيش واعتقال للمدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

واختتم الصفدي حديثه بالإشارة إلى تعيين الأمين العام المقبل لجامعة الدول العربية، الدبلوماسي المصري نبيل فهمي، بتفويض من القادة العرب، لمدة خمس سنوات تبدأ مطلع يوليو/تموز المقبل، خلفًا لمواطنه أحمد أبو الغيط.