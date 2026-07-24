الصحة الفلسطينية: 87 شهيدا برصاص إسرائيلي في الضفة منذ مطلع 2026

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2026 إلى 87.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة تضم 65 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، و21 برصاص مستوطنين، إضافة إلى فلسطيني قُتل في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية، لترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026 إلى 87.

​​​​​​​وجاء تحديث الحصيلة عقب مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، بينهم ثلاثة بجروح حرجة، في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، صباح الجمعة، على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

والاثنين، حذر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرا أن ما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي" بات يهدد أمن الجميع ويضر بالشرعية الدولية لإسرائيل.

من جهته، قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تمثل مثالا على تشجيع إسرائيل ممارسة "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الاعتداءات القتل والاعتقال وتخريب المنازل وهدمها، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إليها، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا واعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.