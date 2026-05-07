الشيباني يعيد افتتاح القنصلية السورية بجدة بعد انقطاع دام 14 عاما وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية

ليث الجنيدي/ الأناضول

افتتح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، القنصلية العامة لبلاده في مدينة جدة السعودية، ورفع العلم في مبناها إيذانا باستئناف عملها رسميا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشيباني، افتتح القنصلية العامة لسوريا في مدينة جدة (غرب) بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية رفع العلم الوطني السوري في مبنى القنصلية، دون تفاصيل عن مدة زيارة الشيباني.

وفي مارس/ آذار 2012، أغلقت السعودية سفارتها في دمشق وسحبت كامل البعثة الدبلوماسية، وهو التاريخ الذي سجل التوقف الرسمي للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين.

وأغلقت معظم الدول العربية والأجنبية سفاراتها في دمشق، احتجاجا على استخدام نظام بشار الأسد القمع العسكري الدموي للمحتجين المناهضين له والمطالبين بتداول سلمي للسلطة.

وفي 9 مايو/ أيار 2023، أعلنت وزارة الخارجية السورية ونظيرتها السعودية استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك عقب مشاركة دمشق بالقمة العربية بجدة، حيث استأنفت سفارتي البلدين عملهما منذ ذلك التاريخ.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع، من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).