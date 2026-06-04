الشيباني يبحث مع عطاف تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر خلال لقاء جمعهما في العاصمة الجزائرية

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الخميس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها الشيباني إلى الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وقالت الوكالة، إنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير آليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

من جانبها ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المباحثات بين عطاف والشيباني، "سمحت باستعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والرقي بها مستقبلا، بما يعكس عمق ومتانة الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضافت أن الجانبين "اتفقا على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لاسيما اللجنة العليا المشتركة، ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة، والزراعة، والمناجم، والنقل والتكوين".

وأردفت الوزارة، أن الوزيرين "تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث أكدا على أهمية ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

كما التقى الشيباني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية دون التطرق إلى فحوى اللقاء.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الشيباني إلى الجزائر في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى توطيد التعاون الثنائي وتطوير العلاقات السياسية في ظل حركية متزايدة تشهدها الاتصالات الرسمية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

