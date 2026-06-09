الشيباني وسلام يبحثان التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيباني من سلام، وفق بيان للخارجية السورية.

وقالت الخارجية السورية إن الشيباني "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان نواف سلام، جرى خلاله استعراض المستجدات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان".



كما تم بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

وأكد الجانبان على "أهمية التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان خلّف 3666 قتيلا و11321 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبرغم هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي وممددة حتى مطلع يوليو تموز المقبل، تواصل العدوان عبر قصف يومي دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.