في تدوينة لوزير الخارجية السوري عقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق...

الشيباني: سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا ومسؤولا في الأمم المتحدة في تدوينة لوزير الخارجية السوري عقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق...

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، إن بلاده تستعيد مكانتها شريكا فاعلا ومسؤولا بالأمم المتحدة، وتدخل مرحلة جديدة من التعاون مع المنظمة لدعم التعافي والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق، التي وصفها الشيباني بأنها "مفصلية".

وقال الشيباني: "نثمن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، في مرحلة مفصلية تشهدها البلاد، عنوانها التعافي والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة، وسط تنامي الاهتمام الدولي بمواكبة هذه المرحلة ودعم مسارها".

وأضاف: "ناقشنا مع غوتيريش عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دور الأمم المتحدة في دعم أولويات التعافي، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، وملف المفقودين، والتنمية الاقتصادية، بما يعزز جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارا".

وتابع: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وصون حقوق الإنسان، انطلاقا من أولويات الدولة السورية واحتياجات شعبها".

ولفت إلى أن "سوريا، التي كان يُنظر إليها بالأمس بوصفها أزمة، تستعيد اليوم مكانتها شريكا فاعلا ومسؤولا في الأمم المتحدة، ومنخرطة في العمل الدولي، ومساهمة في بناء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتكتسب هذه الزيارة دلالة سياسية بارزة كونه أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ زيارة بان كي مون عام 2009، وفي أعقاب المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وخلال الزيارة، التقى غوتيريش الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث معه تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما عقد اجتماعا موسعا مع الشيباني ومسؤولين سوريين، تناول الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة، وتوجيه دعم المنظمة بما يتوافق مع الأولويات السورية.