الشرع يلتقي مسؤولين أمريكيين على هامش قمة الناتو بأنقرة وفق تدوينة لرئاسة الجمهورية السورية على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، المبعوث الأمريكي توماس باراك، ووفداً من أعضاء الكونغرس، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية السورية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وذكرت الرئاسة أن "الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك".

وأشارت إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في العاصمة التركية أنقرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة، بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.