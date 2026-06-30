بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة..

الشرع يستقبل وزير الداخلية التركي في دمشق بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة..

دمشق/الأناضول

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وحضر اللقاء، الثلاثاء، السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى تشيفتشي كلًّا من خطاب ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، وذلك في إطار زيارته إلى دمشق.

