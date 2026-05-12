الشرع يحضر فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار السوري الإماراتي ووزير الاتصالات السوري يقول إن الإمارات "لديها شركات مميزة في قطاع الاتصالات"..

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول المنعقد بالعاصمة دمشق.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "برعاية الرئيس أحمد الشرع، انطلقت اليوم في قصر الشعب بدمشق، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين".

ونقلت القناة عن وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل قوله: "هناك شركات اتصالات إماراتية تقدمت للحصول على رخصة اتصالات جديدة في سوريا".

وأكد هيكل أن "الإمارات لديها شركات مميزة في قطاع الاتصالات، ولديها القدرة على تنظيم هذا القطاع".

بينما قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان: "الإماراتيون يودّون أن يعرفوا سوريا الحرة، وجميع لقاءاتي معهم كانت إيجابية، وتحدثنا عن إمكانية توأمة غرف الصناعة"، وفق القناة.

والاثنين، انطلقت في دمشق فعاليات المنتدى بمشاركة واسعة من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات حيوية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، دون تحديد مدته.

وأضافت الوكالة أن المنتدى يهدف إلى "بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات".

وأوضحت أنه يتضمن عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار.

ويناقش المشاركون فرص الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والتطوير العمراني، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والطيران، فضلا عن الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، وفق الوكالة.

ووفق "سانا"، يضم الوفد الإماراتي وزير التجارة ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي.

كما يضم عددا من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات، من مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وفق "سانا".

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعٍ لتعزيز الانفتاح الاقتصادي العربي على سوريا، ودعم جهود الانتقال من مرحلة الاستقرار السياسي إلى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة الشرع من دخول دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).