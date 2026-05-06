الشرع يبحث مع وفد اقتصادي إماراتي فرص الاستثمار في سوريا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد اقتصادي إماراتي، الأربعاء، فرص الاستثمار والتطوير العقاري في سوريا.

وأفادت الرئاسة السورية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا اقتصاديا إماراتيا برئاسة رجل الأعمال محمد علي راشد العبار.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استعرض "الفرص الاستثمارية والتطويرية المتاحة في سوريا، في مقدمتها قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية".

وخلال الأيام الماضية، التقى الشرع رجال أعمال ومستثمرين من دول مختلفة، ما يعكس انفتاحا عربيا ودوليا على الواقع السوري الجديد.

وتأتي هذه اللقاءات لتؤكد الرغبة الجادة في الانتقال بالبلاد من مربع الاستقرار السياسي إلى مرحلة البناء والإعمار الاقتصادي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).