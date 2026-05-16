الشرع والمبعوث الأمريكي يبحثان المستجدات في سوريا والمنطقة خلال لقاء في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي إلى بلاده توماس باراك

عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده توماس باراك، السبت، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا "مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

كما تناولا "الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي زيارة باراك إلى سوريا، تزامنا مع تعثر مفاوضات بلاده مع إيران بوساطة باكستانية، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.