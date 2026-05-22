السيطرة على تسرب "محدود" لغاز الكلور بمحطة تنقية مياه شرقي مصر في محطة "26 يوليو" بمحافظة الإسماعيلية

القاهرة / الأناضول

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، السيطرة على تسرب محدود لغاز الكلور في محطة لتنقية المياه بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد.

وقالت الهيئة عبر فيسبوك، إن محطة "26 يوليو" شهدت تسربا محدودا لغاز الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب، فجر الجمعة.

وأضافت أنه فور حدوث التسرب تحركت لجنة مختصة من الفنيين بالهيئة للتعامل السريع مع الحادث، مبينة أن المحطة تخضع حالياً لتجارب التشغيل تحت إشراف الشركة المنفذة.

وأكدت هيئة قناة السويس أن "مياه الشرب آمنة ولا تأثير على جودة المياه بالمحطة بعد التمكن من السيطرة الكاملة على حادث التسريب والذي حدث خارج منظومة تنقية المياه".

وأسفر حادث التسرب عن "حدوث بعض حالات الاختناق لبعض العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين القاطنين بالقرب من المحطة دون وجود أي إصابات خطيرة".

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية والاطمئنان على صحتهم وخروج جميع الحالات من المجمع الطبي، بحسب البيان.

وافتتحت المحطة المذكورة في 31 يوليو/ تموز 2025 وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب النظيفة وتلبية التوسعات العمرانية الضخمة شرقي مصر.

